Fatih Portakal'dan sert tepki: Ne günlerden geçiyoruz

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 21:10

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ÖTV artışı kaynaklı akaryakıt fiyatlarında bugün itibariyle zam yapıldığını duyurdu. Gazeteci Fatih Portakal, söz konusu zamma sosyal medyadan isyan etti. Portakal, 'Akaryakıtta ÖTV artışı kaynaklı zam' adlı haberi alıntılayıp tepkisini dile getirdi.

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakın bu ülkeyi iyi yönetiyoruz demeyin. Elinizdeki zam yetkisi olmasa bitmişiz. Ne günlerden geçiyoruz. Tam bir yalan dünya!!! " ifadelerine yer verdi.