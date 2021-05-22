Fatih Portakal'dan sert tepki: Ne günlerden geçiyoruz
Akaryakıta gelen ÖTV artışı kaynaklı zamma tepki gösteren Fatih Portakal, "Ne günlerden geçiyoruz. Tam bir yalan dünya!" ifadelerini kullandı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ÖTV artışı kaynaklı akaryakıt fiyatlarında bugün itibariyle zam yapıldığını duyurdu. Gazeteci Fatih Portakal, söz konusu zamma sosyal medyadan isyan etti. Portakal, 'Akaryakıtta ÖTV artışı kaynaklı zam' adlı haberi alıntılayıp tepkisini dile getirdi.
Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakın bu ülkeyi iyi yönetiyoruz demeyin. Elinizdeki zam yetkisi olmasa bitmişiz. Ne günlerden geçiyoruz. Tam bir yalan dünya!!! " ifadelerine yer verdi.
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