Fatih Terim: 1-2 maçta gereği yapıldı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 00:46

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk yarıda Antalyaspor’un, ikinci yarıda ise kendilerinin daha iyi oynadığını söyledi. Oyuncu değiştirmeden sonucu değiştirdiklerini belirten Fatih Terim, “Daha 50’nci dakikada, 5 gol pozisyonuna girdik. Nitekim beraberliği bulduk. Beraberlikten sonra da oyunu domine ettik. Bu arada ikinci yarıda hiç pozisyon vermedik. Ardından ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bir sürü pozisyon yakaladık ve kaçırdık. Bir doldur boşalt topu, maalesef bir çok oyuncumuzun hatası ile, tüm takımın hatası ile klasik bu seneki Galatasaray tipi yenilen goller diyelim, böyle bir gereksiz, çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik. Dolayısıyla ligi de bitirdik” dedi.

Antalyaspor’a başarılar dileyen Fatih Terim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi sonrası başımıza gelmedik kalmadı. İlk 2 maçta gereği yapıldı, halledildi. Rize'de oyunun 15. dakikasında Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz kırıldık. Buradan geri dönemedikBiz de şu an itibarıyla açacağımız 12 Ağustos’a kadarki bölümde zamanımızın çok az olduğunu bilerek, başkanımız, yöneticilerimiz ve biz hep beraber olağanüstü bir iş yapmamız gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar içerisindeki, kolay olmayan bu süreç aynı zamanda Galatasaray’da bazı şeylerin değişimini de sağlaması gerek. Bunu da inşallah mantıklı, doğru, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen veya en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız, gelen oyuncularımızla Allah izin verirse 12 Ağustos’ta Florya’da sezonu açacağız. Şu mesajı da vermek istiyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, bu sene Temmuz ayında açtığımız sezonu neredeyse genç takıma Avusturya’ya gittik. 10 oyuncumuz veya biraz daha fazlası maalesef sezon başı kampımıza katılmamıştı. Bunun cezasını ocak ayına kadar çektik. Bu sene tek dileğim, süre az olmasına rağmen bunu başarabilecek güçteyiz. Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, eğer mümkünse Galatasaray’daki bazı oyunculara da teşekkür edip, net bir takımla 12 Ağustos’u görmeyi ümit ediyorum. Bu bizim için çok önemli. Çünkü sezon başında katılmayan oyuncular, ne fizik idmanında bulunabiliyorlar, ne futbol anlayışımızı tam anlatamıyoruz. Böyle olunca da yarım yarım bunun sıkıntısını çekiyoruz. İnşallah bunu bu sene başaracağız. Çok kısa süre olmasına, yönetimimiz birçok sıkıntılarla uğraşmasına rağmen bunu başaracağız.”

"ARDA TURAN KONUŞTUĞUMUZ ONLARCA OYUNCUDAN BİRİ"

Arda Turan’la ilgili sorusuna ise Fatih Terim şu yanıtı verdi:

“O gün başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda, onlarca oyuncu konusunda konuştuk. Onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Yerli, yabancı, gelen, giden. Tahtada yazılanlar, Arda da onlardan bir tanesi. Konuştuğumuz oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep beraber göreceğiz.”