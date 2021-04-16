Fatih Terim İlhan Demiral'ın cenazesine katıldı
Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti.
Demirdal için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da katılımıyla Asri Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal’ın tabutunu Terim, Ağar ve yakınları omuzladı. Demirdal’ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Video Haberler
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
En Çok Okunan Haberler
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- HDP iddianamesini iade etti
- Canlı yayında atışma! Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki
- Pankartı bu kez MHP'li isim astı