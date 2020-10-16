Fatih Terim mazeret kabul etmiyor

16 Ekim 2020 Cuma, 11:26

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim milli ara sonrası hiçbir mazeret kabul etmeyeceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı zorlu fikstürün geride kaldığını belirterek herkesin tam konsantre olmasını beklediğini ifade etti. İşte Terim'in açıklamaları:





"Milli takımlarda oyuncularımızın sakatlanmaması, mevcut sakat oyuncuların da dönüyor olması da bizi sevindiriyor. Yoğun bir fikstür vardı ve hepimiz yorulmuştuk. Artık mazeretimiz kalmadı. Herkesin tamamen lige konsantre olmasını istiyorum."







Galatasaray Pazartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.