Fatih Terim: Tartışmasız, net galibiyet!

28 Kasım 2020 Cumartesi, 22:05

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray 3 puanı 4 golle alırken Fatih Terim takımını kutladı.

FATİH TERİM: SAHADA ELİT TAKIMLARININ OYNADIĞI BİR OYUN VARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise bu maçta kaleden başlayan diğer kaleye giden bir pas oyunu oynadıklarını vurgulayarak, "Futbolcularımız antrenmanlarda çalıştıklarımızın karşılığı yaptılar. İstediklerimizi yapmalarından memnunum. Rakip sahaya dominant bir oyunla topu yıktık. Kaptırdıkları toplarda pres ederek yeniden toplar kaptık. Pas istasyonlarımız çok iyi çalıştı. Genç oyuncularımızın katkısını gördük. Topla koşu takım halinde blok çıkıp savunma yaptık. Rakibe çok az hatta pek şans vermedik. Ofansif oyunu ortaya koyan bir oyun oynadık. Dünyadaki elit takımlarının oynadığı bir oyun vardı sahada. 1’den 93’üncü dakikaya kadar bende seyredenlerde zevk aldı. Futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rize'de bir dönem ağır sakatlıklar yaşadıklarını hatırlatan Terim, "Bugünde çok iyi bir futbolla sakatsız gidiyoruz. Taraftarlarımızın gönüllerine su serptik. Hem iyi oyun hem de iyi sonucu aldık. Son iki maçta 48 şut attık. Yüzde 50’si isabetli. Bir gol daha atsak benim teknik direktörlüğümde takımdaki bininci golü atacaktık olmadı. İyi oyunumuzu sonuca çevirmek zorundaydık. Geçen haftada pozisyonlara girmiştik. Futbolun değişmez kuralı bize işledi. İkinciyi üçüncüyü atmak zorundasınız. Geçen haftanın üzerine koyduk. Bundan sonrada yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bütün oyuncularımızın sakat hasta olmadan bizimle birlikte olmasını diliyorum. İyi yolda devam edip performansımızı daha ileriye götüreceğiz. Gençlerimizde geliyor iyi yoldalar. Bugün Galatasaraylılar için güzel bir

