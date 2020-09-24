Fatih Terim'den kadroya 'derbi' ayarı

24 Eylül 2020 Perşembe, 21:54

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inde 7 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam; Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao’ya Hajduk Split karşısında ilk 11’de görev vermedi. Terim, bu isimlerin yerine ilk 11’de Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne’ye şans tanıdı.

Galatasaray sahaya; Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Feghouli, Babel ve Diagne ilk 11’iyle çıktı.

ETEBO İLK KEZ İLK 11’DE

Galatasaray’ın Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça ilk 11’de başladı. Yeni transfer Etebo, sarı kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sonradan oyuna girmiş ve 18 dakika sahada kalmıştı.

Galatasaray’ın Hajduk Split ile oynadığı maçta kaptanlık görevini yapan isim Ryan Donk oldu. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan’ın maça yedek soyunması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, kaptanlık görevini Ryan Donk’a verdi.

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Lig'in 2’nci hafta müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Hajduk Split maçının kadrosunda yer almadı. Saracchi, müsabakayı tribünden takip etti.

