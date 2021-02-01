Fatih Terim’den Ozan Kabak’a: "Güvenimi gurura çevirdin evlat"

01 Şubat 2021 Pazartesi, 23:13

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Premier Lig ekibi Liverpool’a transfer olması beklenen eski öğrencisi Ozan Kabak ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" dedi.

Alman ekibi Schalke 04’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın İngiliz temsilcisi Liverpool’a transfer olması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de eski futbolcusuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terim, Ozan ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" notunu ekledi.



