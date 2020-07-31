Fatih Terim,imza at dedi, Kaan Galatasaraylı oldu

31 Temmuz 2020 Cuma, 11:23

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Kaan Ayhan'ı renklerine bağlıyor. Kulübü Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından 2.5 milyon Avro'ya serbest kalacak milli futbolcu için Teknik Direktör Fatih Terim bizzat devreye girdi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin de istediği 25 yaşındaki stoperi yaptığı görüşmenin ardından ikna etti. Kaan'ın senelik yaklaşık 1.5 milyon Avro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

KURAL DEĞİŞMEYİNCE BETO

Galatasaray, Fernando Muslera'nın uzun süren sakatlığının ardından kaleye Beto'yu transfer edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut 14 yabancıyla devam kararının ardından rahatlayan sarı-kırmızılılar, Göztepe'den ayrılan Portekizli file bekçisiyle el sıkıştı. Cimbom ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2017'den itibaren İzmir ekibinin formasını giymişti.

Kaynak: Skor