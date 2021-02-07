Fatih Terim'in derbi silahı: Belhanda!
Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu mücadele ile taraftarlarının takdirini toplayan Younes Belhanda Fatih Terim’in Fenerbahçe derbilerindeki vazgeçilmezi. Faslı yıldız Galatasaray formasıyla çıktığı 8 Fenerbahçe derbisinde de mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray’a geldiği günden beri performansı ve tavırlarıyla gündemden düşmeyen Younnes Belhanda, Fatih Terim’in Fenerbahçe derbilerindeki vazgeçilmez silahı. Terim yönetiminde 7 Fenerbahçe derbisi oynayan Belhanda, bu derbilerin 5’inde sahadan beraberlikle 2’sinde ise galibiyet ile ayrıldı.
SADECE KADIKÖY’DE GÜLDÜ
Faslı orta saha oyuncusu iç sahada Fenerbahçe galibiyeti göremedi. Taraflar Belhanda'nın Galatasaray forması giydiği son 4 yılda Türk Telekom Arena’da çıktığı 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Belhanda Fenerbahçe derbilerini Kadıköy’de kazandı.
DERBİ KARNESİ
İşte Belhanda’nın Galatasaray’danın oynadığı Fenerbahçe derbilerinin sonuçları:
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
BELHANDA DERBİLERDE RAHAT DURMUYOR
Saha içerisindeki agresif hareketleri ve gereksiz kart görmesi nedeniyle sık sık eleştirilen Belhanda Fenerbahçe derbilerinde de rahat durmuyor. Belhanda çıktığı 8 Fenerbahçe maçında 2’si kırmızı olmak üzere toplamda 5 kart gördü.
FENERBAHÇE’NİN KAPISINDAN DÖNDÜ
2017-2018 sezonu başında Galatasaray’a transfer olan Younes Belhanda, Fenerbahçe’nin yabancı olduğu bir isim değil. Fenerbahçe, Belhanda’yı 2013 yılında KAP’a bildirmiş ancak o dönem çıkan bazı aksaklıklar nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.
Belhanda Galatasaray kariyerinde çıktığı toplam 127 maçta 22 gollük ve 26 asistlik katkı sağladı.
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