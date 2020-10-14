Fatih Terim'in 'gençlik' planı

14 Ekim 2020 Çarşamba, 08:52

UEFA’nın FFP kıskacı ve takımdaki maliyeti yüksek oyuncuların gönderilememesi nedeniyle transfer döneminde istediği hamleleri yapamayan Fatih Terim'in umudu Galatasaray altyapısı… U21 Ligi'nin sonlandırılması sonrası pek çok genç yeteneği kiralık gönderen Terim, bu isimlerin gelişimini yakından takip ediyor.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de çeşitli takımlara kiralanan bu oyuncuların hem maç hem idman performansları inceleniyor. Fatih Terim, Tarsus İY'de geçirdiği kiralık dönemin ardından A Takım'a alınan santrfor Ali Yavuz Kol gibi gelişme kaydeden gençleri önümüzdeki senelerde kadroya dahil edecek.

A Takım seviyesinde görülmeyen oyuncular ise ‘geri alma' maddesi konularak yurtiçi ya da yurtdışı ekiplere satılacak.

GALATASARAY’IN KİRADAKİ GENÇLERİ

KALECİ: İsmail Çipe, Berk Balaban, Batuhan Şen

SAVUNMA: Emirhan Civelek, Ercan Şirin, Gökhan Güney, Süleyman Luş

ORTA SAHA: Atalay Babacan, Ferhan Evren, Abdulsamet Karnuçu, Yunus Akgün, Erkan Süer, Metehan Mertöz

FOTVET: Recep Gül

Kaynak: Skor