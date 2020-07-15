Fatih Terim'in 'yeni' Galatasaray'ında kimler var?

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:19

Galatasaray'da bu sezon alınan kötü sonuçlar ve ligde yaşanan başarısızlık sonucunda teknik direktör Fatih Terim köklü değişikliğe hazırlanıyor! Sarı-kırmızılı takımda Falcao, Mariano, Lemina, Saracchi ve Andone gibi oyuncuların ayrılmasıyla oluşacak maaş bütçesi genç ve yetenekli isimlerle tecrübeli lider vasıflı oyunculara kullanılacak.

Ankaragücü yenilgisinin ardından “Belki de Rabbim yeniden onarmak için mesaj veriyordur” diyen Fatih Terim, yeni sezonun planlamasına hız verdi. Özellikle bu sezon düşük performans gösteren ve çok maç kaçıran futbolcularla devam etmek istemeyen kurt çalıştırıcı, yollanacak ve kiralık sözleşmeleri yenilenmeyecek oyuncuların maaş bütçesiyle genç ve yetenekli oyuncuların bulunduğu bir kadro oluşturacak.

Falcao, Mariano, Lemina, Saracchi ve Andone'nin gönderilmesiyle en az 13 milyon Avro'luk bütçe açılacak. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin yanında yönetimin onayını bekleyen Arda Turan ve Volkan Babacan, boşlukları dolduracak. Trezeguet ve Elabdellaoui de transferi düşünülen yıldızlardan. Terim ve ekibi, Caner Erkin'in durumunu izlerken Seri'yi de tutmak istiyor.

Kaynak: Sözcü



