Fatih'te çöp konteyneri yanında 2 aylık bebek bulundu

10 Eylül 2020 Perşembe, 12:40

İstanbul Fatih'e bağlı Demirtaş Mahallesi, Hayriye Hanım Sokak'ta çöp konteynerlerinin yanından bebek ağlaması duyan bir kişi, konteynerin yanında bir poşet içerisindeki bebeği gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. 2 aylık olduğu belirlenen bebek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler bebeğin çöp konteynerin yanına nasıl bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

"MAMASI YANINDA DURUYORDU"

Görgü tanığı Murat Karakaş, " Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.



