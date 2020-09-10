Fatih'te çöp konteyneri yanında 2 aylık bebek bulundu
Fatih'te çöp konteynerin yanına poşet içine konulmuş 2 aylık bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Fatih'e bağlı Demirtaş Mahallesi, Hayriye Hanım Sokak'ta çöp konteynerlerinin yanından bebek ağlaması duyan bir kişi, konteynerin yanında bir poşet içerisindeki bebeği gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. 2 aylık olduğu belirlenen bebek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler bebeğin çöp konteynerin yanına nasıl bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.
"MAMASI YANINDA DURUYORDU"
Görgü tanığı Murat Karakaş, " Otoparkçı arabayı bırakırken çocuk sesi duyuyor. Bir bakıyor çocuk var. Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Durumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi, maması bile duruyordu yanında" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver
Video Haberler
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
- Motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı
- Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver