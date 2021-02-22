Fatma Şengül'ün katili için yeni karar

İstanbul’da aynı iş yerinde çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından evinin önünde öldürülen Fatma Şengül'ün katledilmesine ilişkin davada, Zeynel Akbaş’a uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:56
Fatma Şengül'ün katili için yeni karar
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İstanbul’da aynı iş yerinde çalıştığı Zeynel Akbaş tarafından evinin önünde öldürülen Fatma Şengül'ün katledilmesine ilişkin davada, Zeynel Akbaş’a uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırıldı.

Maltepe'de, 30 Mart 2019'da aynı işyerinde çalıştığı Fatma Şengül'ü öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs eden Zeynel Akbaş hakkında tartışma yaratan karar verilmişti. 

Fatma Şengül'ü evinin önünde silahla öldüren Zeynel Akbaş, oy çokluğu ile "Haksız tahrik altında öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İNDİRİM KALDIRILDI MÜEBBET VERİLDİ

İstinaf Mahkemesi'ne taşınan davanın duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul 1. Bölge Adliyesi'nde görüldü. Duruşmada, Fatma Şengül'ün katiline verilen iyi hal indirimi bozularak, sanığa müebbet hapis cezası verildi.

“Fatma Şengül İçin Adalet” adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Fatma Şengül’ün katili Zeynel Akbaş’a uygulanan haksız tahrik indirimi kaldırıldı, müebbet hapis cezası verildi” denildi.


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