Fazıl Say, Der Deutsche Klassikpreis müzik yarışmasında 2 dalda aday gösterildi
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Der Deutsche Klassikpreis müzik yarışmasında 2 dalda aday gösterildi.
Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Der Deutsche Klassikpreis’e “Yılın Enstrümantal Kaydı” ve “Yılın Enstrümantal Sanatçısı” dallarında aday gösterildiğini belirtti. Klasik müzik dünyası için önemli olan yarışamaya 2 dalda aday olduğunu ifade eden Say, şu bilgileri verdi:
"Duygulandım ve gururlandım. S¸imdi o¨gˆreniyorum ki klasik mu¨zik du¨nyasının en degˆerli o¨du¨llerinden birine iki dalda aday sec¸ilmis¸im. Sonuc¸lar ekim ayında belli olacakmıs¸. Beethoven Sonatlar ile hem “yılın enstrumental kaydı” hem de “yılın enstrumental sanatc¸ısı” dallarında… C¸ok mutlu oldum. Digˆer adayların hepsini sosyal medyada go¨rdu¨m. Benim c¸ok degˆer verdigˆim saygın sanatc¸ılar, mu¨zik du¨nyasının u¨statları var. Hepsinin emeklerine s¸u¨kranımız sonsuzdur. Bu gu¨zel haberi aks¸am es¸imle kutlayacagˆız. Sonuc¸ta yıllarca bu¨yu¨k emek verdim Beethoven’e… Bu dev kayıt projesi ile; kendi adıma c¸ok mu¨zik o¨gˆrendim ve ilerledim diye du¨s¸u¨nu¨yorum. Du¨nyaya kendi adıma bir armagˆan bırakmak istedim. Bunun ic¸in de bir mu¨zisyen olarak samimi so¨ylu¨yorum; elimden gelen her s¸eyi verdim. Go¨sterilen bu ilgi, beni c¸ok mutlu etti.”
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