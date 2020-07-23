Fazıl Say, Der Deutsche Klassikpreis müzik yarışmasında 2 dalda aday gösterildi

23 Temmuz 2020 Perşembe, 16:30

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Der Deutsche Klassikpreis’e “Yılın Enstrümantal Kaydı” ve “Yılın Enstrümantal Sanatçısı” dallarında aday gösterildiğini belirtti. Klasik müzik dünyası için önemli olan yarışamaya 2 dalda aday olduğunu ifade eden Say, şu bilgileri verdi:

"Duygulandım ve gururlandım. S¸imdi o¨gˆreniyorum ki klasik mu¨zik du¨nyasının en degˆerli o¨du¨llerinden birine iki dalda aday sec¸ilmis¸im. Sonuc¸lar ekim ayında belli olacakmıs¸. Beethoven Sonatlar ile hem “yılın enstrumental kaydı” hem de “yılın enstrumental sanatc¸ısı” dallarında… C¸ok mutlu oldum. Digˆer adayların hepsini sosyal medyada go¨rdu¨m. Benim c¸ok degˆer verdigˆim saygın sanatc¸ılar, mu¨zik du¨nyasının u¨statları var. Hepsinin emeklerine s¸u¨kranımız sonsuzdur. Bu gu¨zel haberi aks¸am es¸imle kutlayacagˆız. Sonuc¸ta yıllarca bu¨yu¨k emek verdim Beethoven’e… Bu dev kayıt projesi ile; kendi adıma c¸ok mu¨zik o¨gˆrendim ve ilerledim diye du¨s¸u¨nu¨yorum. Du¨nyaya kendi adıma bir armagˆan bırakmak istedim. Bunun ic¸in de bir mu¨zisyen olarak samimi so¨ylu¨yorum; elimden gelen her s¸eyi verdim. Go¨sterilen bu ilgi, beni c¸ok mutlu etti.”