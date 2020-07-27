F.Bahçe’de futbol kaptana emanet

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Kaptan, pazubandı kolundan çıkardı ama kulüpte artık hem kendisi hem de camia için yeni bir maceraya yelken açacak. Emre, Ali Koç ve yönetim kurulu ile koordineli şekilde çalışacak. Belözoğlu’nun bu hafta içinde camiaya önemli açıklamalar yapacağı bilgisini aldım. Artık onu futbolun yönetim kısmında göreceğiz.

Transfer çalışmalarında etkin rol oynayacak, görüşmeleri gerçekleştirecek. Başkan Ali Koç ve ekibi de Emre’ye çok güveniyor. Hem Koç’un hem de Belözoğlu’nun bu yeni dönemde Fenerbahçe camiasının yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşması için önemli mesai harcayacağı kesin. İki isim de Sarı-Lacivertli taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısı yapacak.

Belözoğlu’nun ilk işi teknik direktör olacak. Sarı-Lacivertli takımın başına, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten Erol Bulut’un gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Genç hoca, Alanyaspor’un çarşamba günü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin ardından Sarı-Lacivertlilerin yolunu tutacak.

11 Eylül’de başlayacak yeni sezon için transfer hamlelerini hızlı şekilde atmak isteyen Sarı-Lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği harcama limitine göre; anlaşma sağladığı isimleri tek tek kamuoyuna duyuracak.

Sivasspor’dan ayrılan Mert Hakan tamam, Gökhan Gönül gün sayıyor. Sarı-Lacivertlilerin eski oyuncusu Giuliano için de temaslar sürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetmek üzere.

Eğer bu gerçekleşirse Fenerbahçe’ye bedelsiz gelecek. Oyuncunun menajeri ile başkan Ali Koç, birkaç gün önce İstanbul’da görüştü. Sarı-Lacivertlileri yeni dönemde çok hareketli ve heyecanlı günler bekliyor.