Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz açıklaması
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı.
Powell, Princeton Üniversitesi Bendheim Finans Merkezi tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde konuştu.
Esnek ortalama enflasyon hedefinin bankanın belirli bir matematik formülüne bağlı olmayacağı anlamına geldiğini açıklayan Powell, yeni enflasyon hedefinin inandırıcı olması için enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti.
Powell, enflasyonda sorun ya da dengesizlikler görmedikleri sürece faizi artırmayacaklarını vurgulayarak, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonominin bankanın hedeflerinden uzakta olduğuna işaret eden Powell, hedeflere güçlü bir şekilde bağlı olduklarını ve para politikası araçlarını bunu gerçekleştirene kadar kullanacaklarını ifade etti.
Varlık alımları konusunda iletişim kurarken çok dikkatli olmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Powell, faiz oranları ve varlık alımlarına ilişkin yönlendirmenin zamana değil sonuca dayalı belirlendiğini kaydetti.
Powell, varlık alımlarının azaltılması konusunda çok şeffaf olacaklarının altını çizerek, "Kamuoyuyla çok net bir şekilde iletişim kuracağız ve bunu varlık alımlarını kademeli bir şekilde azaltmayı aktif olarak değerlendirmeden önce yapacağız." dedi.
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