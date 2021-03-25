FED Başkanı Williams: Faiz artışı ekonomideki gelişmelere bağlı

25 Mart 2021 Perşembe, 08:52

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Başkanı John Williams, sonraki faiz artışının ekonominin performansına bağlı olacağını vurguladı.

Syracuse Üniversitesi'nin düzenlediği webinar etkinliğinde konuşan Williams, ABD'nin yüzde 2.0'lik enflasyonu sürdürebilmesinin de zaman alacağını da belirtti.



Williams ayrıca, önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonominin "gerçekten güzel" bir şekilde toparlanmasını beklediğini, bunun da enflasyon baskılarının artacağı anlamına gelmediğini söyledi. "O dönemde enflasyonist baskıların gerçekten artacağını düşünmüyorum" dedi.



Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan da Salı günü yaptığı açıklamada, Fed'in faizleri 2022 yılında artırmaya başlamasını beklediğini söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlarken, ekonomiye ilişkin öngörülerinin "anlamlı bir şekilde geliştiğini" vurgulayan Kaplan, 2021 yılı için büyümenin yüzde 6.5 düzeyinde olmasını, işsizliğin de yılın sonuna doğru yüzde 4.5 düzeyine yakınsayacağını beklediğini belirtti.



Bununla birlikte Kaplan, uyarıcı önlemlerin azaltılmasını savunmadan önce "bu tahminin ortaya çıkacağına ilişkin gerçek kanıtları" görmek istediğinden emin oldu. Varlık alımlarını azaltmanın, konaklamayı kaldırmaya yönelik ilk adım olacağını da sözlerine ekledi.



Kaplan, 2021'de yıllık enflasyonun yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 aralığına yükselmesini öngördüğünü; ancak, buna karşın fiyatlarda geçici bir artış mı yoksa sürekli bir yıllık artış mı olacağı konusunda belirsizlik olduğunun altını çizdi. Ayrıca 10 yıllık tahvil getirisinin, mevcut düzeyinden "daha da artacağını" öngördü.

