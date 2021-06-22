Federasyonda Hamit Altıntop çatlağı

22 Haziran 2021 Salı, 12:42

EURO2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na en erken veda eden ülke olarak tarihe geçen (A) Milli Futbol Takımının yankıları sürerken TFF yönetim kurulu üyesi, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray'ın eski yıldızı Hamit Altıntop'un milli takımlarda görevlendirilmediği ve bu duruma gönül koyduğu öğrenildi.

TFF yönetimindeki bir grup isim de Hamit Altıntop'un, Selim Soydan'a yardımcı olarak görevlendirilmemesine tepki gösterdiği iddia edildi.

Milli takımdaki 'ağabey' eksikliğinin futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığına da dikkat çekildi.

1941 doğumlu Selim Soydan'ın, 80. yaşına rağmen milli takımlarla ilgilenmesi, Soydan'ın yanına yönetici ya da profesyonel bir ismin verilmemesi tepkiyle karşılanmıştı.