Felakete gidiyoruz
İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, Türkiye genelinde ve İzmir’de hızlı bir şekilde tırmanışa geçen koronavirüs tablosunu değerlendirdi.
Hükümetin ekonomik sebeplerden dolayı önlem almadığını açıklayan Dr. Çamlı, “Bu rakamların bu şekilde olacağı günler öncesinden belliydi. Özellikle ölüm rakamlarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden birçok hastanın ölüm sebebine Covid-19 yazılmıyor. Rakamlar gizleniyor” dedi. Çamlı ayrıca, üniversite ve devlet hastanelerinde yoğun bakım yataklarının dolduğunu sadece Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir yatağın boş olduğu bilgisini paylaştı.
VERİLER DOĞRU DEĞİL
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in salgın nedeniyle kentte 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını ama bu rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dr. Çamlı, “Biz sahada görev yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle karşılaştırdığımızda bu rakamların daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Hastaneye yatırılan hastaların bulguları Covid-19’a işaret etse de hastanın PCR testi negatif çıktığı için ölüm raporuna Covid- 19’dan kaynaklı ölüm yazılmıyor. Bunu en son kaybettiğimiz doktor arkadaşımızın ölüm raporunda açıkça gördük” dedi.
Hükümetin salgını iyi yönetemediğine bunun da rakamlara yansıdığına dikkat çeken Dr. Lütfi Çamlı, “Ölüm ve vaka sayıları artınca sadece cumartesi günlerine kısıtlama getirildi. Haftanın 5 günü hayat tüm hızıyla devam ediyor. AVM’ler açık, insanlar sokakta, tüm işçiler çalışıyor, toplu taşıma oldukça kalabalık. Çözüm olarak sadece hafta sonunu kapatmakta buldular. Hükümet, ekonomik kaygılar ile hareket ediyor. En kısa zamanda sosyal ve ekonomik destek paketleri açıklanarak, karantina tedbirleri alınmalı. Filyasyon ekipleri ile bulaş zinciri sahada kırılmalı ve izole edilmeli. Hızlı aşılama ve test sayısı artırılarak kısıtlamalara gidilmeli” diyerek çağrı yaptı.
Salgının zirveye ulaşması ile yoğun bakım yataklarının dolduğunu açıklayan Dr. Çamlı, şöyle konuştu: “Arkadaşlarımız ile birlikte dün tek tek üniversite ve devlet hastanelerinin yoğun bakım yataklarının doluluk oranlarını araştırdık. Maalesef hiç boş yatak yok. Sadece Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir yatağın boş olduğu bilgisini aldık. Yeni yoğun bakım alanları açıyorlar. Daha zirveyi gördüğümüzü söyleyemeyiz. Acilen önlem şart. Yoksa bu salgın durdurulamaz.”
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