FEMEN aktivistleri Orsay Müzesi'ni protesto etti

14 Eylül 2020 Pazartesi, 14:01

Fransa’nın başkenti Paris’teki Orsay Müzesi’nde (Musée d’Orsay), FEMEN aktivistleri müze yönetiminin cinsiyetçi uygulamasını soyunarak protesto etti.

Paris’in en büyük müzelerinden biri olarak bilinen ve dünyanın en ünlü nüdist eserlerinin sergilerine ev sahipliği yapan Orsay Müzesi, bu kez FEMEN aktivistlerinin protestosuna sahne oldu.

‘Jeanne’ isimli bir edebiyat öğrencisi, ‘göğüs dekolteli kıyafetinin müze kurallarına uygun olmadığı’ gerekçesiyle geçen günlerde müzeye alınmamıştı. Müze personelinin, “Buna izin verilmiyor, kural, kuraldır” diyerek müzeye kabul etmediği ziyaretçinin ceketini giymesinin ardından içeri girmesine izin verilmişti.

?Genç kadının müze yönetiminin bu uygulamasına maruz bırakılmış olması, dünya çapında tepkiye yol açtı. ‘Ayrımcılık’ ve ‘cinsiyetçilik’ ile suçlanan müzeye FEMEN aktivistlerinden de tepki geldi.

FEMEN aktivistleri, müzede sergilenen eserlerin önünde üstlerini çıkararak, göğüslerinin üzerine Jeanne’e destek mesajları yazdı.

Kaynak: Duvar