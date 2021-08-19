Fenerbahçe – HJK Helsinki maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya ekibi HJK Helsinki’yi sahasında ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 08:06
Fenerbahçe – HJK Helsinki maçı saat kaçta, nerede, hangi kanalda?
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910 gün sonra Avrupa kupalarında resmi bir karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe , Ülker Stadı'nda HJK Helsinki’yi konuk edecek.

21.45’de başlayacak maçı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Karşılaşma TV8’den yayınlanacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek.

PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Nazım, İrfan Can, Mesut, Osayi

Helsinki: Tannander, Tenho, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Sparv, Jair, Murillo, Olusanya, Ro. Riski, Browne


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