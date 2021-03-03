Fenerbahçe Antalyaspor karşı karşıya
Fenerbahçe son 10 haftadır istikrarlı bir görüntü yakalayan Antalyaspor'u ağırlıyor. Kadıköy'deki maç saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşma Fenerbahçe için büyük önem taşıyor.
Dün Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman,neşeli geçti. Koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Gustavo ile Sadık Çiftpınar takımdan ayrı bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Bu çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
Kadıköy'deki maç saat 19.00'da başlayacak.
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