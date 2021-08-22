CANLI | Fenerbahçe Antalyaspor maçı kaç kaç, golleri kim attı?

22 Ağustos 2021 Pazar, 21:21

FB 0-0 ANT

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1' Mücadele başladı

1' ALTAY KURTARDI! Sağ kanattan yapılan ortada sol çapraza açılan topa Güray gelişine sert vurdu. Altay topu çeldi.

7' Osayi Samuel, Güray Vural ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Halil Umut Meler, devam kararı verdi.



9' TEHLİKE! Fredy'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ghacha, Altay ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi. Top kaleye yönelmedi.

15' KAÇTI! Sol kanattan sıfıra inip ceza sahasına sokulan Samatta'nın geriye çıkarttığı topa Muhammed Gümüşkaya vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

22' Sosa derin bir topla Samatta'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Samatta bu topa hamle yapmasına rağmen dokunamadı. Seken top da kaleci Boffin'de kaldı.

27' Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo ile bulduğu gol öncesinde Tisserand'ın faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra karar değişmedi.

















FENERBAHÇE'NİN 11'i:

Altay, Tisserand-Min Jae-Szalai, Nazım-Sosa-Gustavo-Ferdi, Osayi-Samuel-Muhammed, Samatta

ANTALYASPOR'UN 11'i:

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Amilton, Wright

Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, galibiyetle devam etmek istiyor. İlk hafta Göztepe ile berabere kalan Antalyaspor ise yeni sezondaki ilk galibiyetinin peşinde.

21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Son antrenmanın tamamında takımla çalışan Enner Valencia’nın maç kadrosunda olması bekleniyor.