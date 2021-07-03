Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz'un yıl dönümünde konuştu

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz 2011 sürecinin 10. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Koç, FBTV'ye telefon ile bağlandı ve sözlerine şöyle başladı:

"Gazete kupürlerini görünce ister istemez o eski günler, yürüyüşler, statta yaşananlar, Topuk Yaylası'nda gözlerimiz dolu şekilde sezonu açışımız insanın aklına geliyor. Yapayalnız kaldığımız dönemde bu mücadeleyi verdik. Bu örgütle yaşanan mücadelenin fitilini ateşlemiş olduk. Fenerbahçe'ye o dönem yapılan müdahaleyi Allah bir daha hiç kimsenin başına vermesin. Biz dimdik durduk. Milyonlar yapayalnız kaldığı dönemde bu mücadeleyi verdi. Fenerbahçeli olun, olmayın, objektif gözle bakınca Türkiye Fenerbahçe ile iftihar etmeli."

"SPORA FENERBAHÇE ÜZERİNDEN HÜKMEDECEKLERDİ"

Ali Koç, 3 Temmuz sürecinin amacının Fenerbahçe üzerinden spora hükmetmeye çalıştığını kaydetti:

"Fenerbahçe dimdik ayakta durdu ve duvara tosladılar. Çok şükür hedeflerine ulaşamadılar. Başarılı olsalardı ne olurdu, Fenerbahçe'yi ele geçirselerdi ne olacaktı? Spora Fenerbahçe üzerinden hükmedeceklerdi belki de. Ama biz oyunlarını bozduk, cesaretlerini kırdık. Biz yönetimde olalım, olmayalım, bu mücadele verilecek. Bu camianın damarlarında bu mücadele vardır. Fenerbahçe, buna benzer mücadeleleri geçmişte de vermiştir. Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki emekleri, Ulu Önder Atatürk tarafından da tebrik edilmiştir."

Koç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3 Temmuz'un yıl dönümünde yazdığı mektup nedeniyle teşekkür etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yazdığı mektup o kadar çok şey ifade ediyor, anlatıyor ki teşekkürü borç biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın mektubundaki cümleleriyle bizi şereflendirmesi, onurumuzun bir nişanıdır, belgesidir."

"BU MİLLETİN BU İNSANLARDAN KURTULMASI LAZIM"

Fenerbahçe Başkanı, süreçteki bazı kişilere tepki gösterdi:

"Bunlar, rüzgar nereden eserse oraya eğilecek insanlar. Bu toplumun, bu güzel milletin bu insanlardan da kurtulması lazım. Bunların birinci önceliği ülke menfaati değil. Güç kimseyse, rüzgar nereden eserse, oraya hareket etmek. İnşallah bunun hesabını soracağız. Bu ülkenin kuruluş mücadelesinde yaptıkları ortada olan bir camiayı bu şekilde karalamak, yıllar geçtikten sonra 'Öyle değildi, böyle değildi' demenin hesabı sorulmalıdır, sorulacak da."

"RAKAMLARA DÖKEMEYECEĞİMİZ OLAYLAR YAŞADIK"

Ali Koç, Yargıtay'dan 3 Temmuz sürecine dair nihai kararın çıkmasının ardından yaşanan zararların giderilmesi gerekeceğini kaydetti:

"Yargıtay kararını bekliyoruz. Yüce Türk adaletinin bu bağlamda, tüm bu sürecin son adımı olacak, haklılığımızın resmiyete tamamen kavuşması, bu sürecin bir daha dönüşü olmamasını bekliyoruz. Masumiyetimizin tescili için son bir adım kaldı. Tarih sayfalarına altın harflerle yazılacak bir mücadele sergiledik ve bugüne geldik. Fenerbahçe'nin, Yargıtay'daki karar çıktıktan sonra, yaşadığı maddi ve manevi zararları bir şekilde gidermesi gerekecek. Rakamlara dökemeyeceğimiz çok olay yaşadık.

Fenerbahçe o dönemde hem sportif hem mali açıdan, tüm rakiplerinin fersah fersah önündeydi. Fenerbahçe tarihinde ilk defa 5 branşta şampiyondu. Finansallarımız iyiydi, her şey yolundaydı. Bu olay bizim başımıza geldi."

"İFTİRALARLA ÜZERİMİZE GELDİLER"

Koç, dönemin spor medyasına ve futbol adamlarına tepki gösterdi:

"Sözde spor medyası olarak, o güne kadar sporla alakalı hiç görmediğimiz insanlar ortaya çıktı. Bunlar, iftiralarla Fenerbahçe'yi televizyonlarda kamuoyu önünde suçlu göstermek için ellerini şak şak yaparak üzerimize geldiler. Bunların da hesabı sorulacak. Şu anda en büyük FETÖ düşmanları oldular.

Bu olayın ana ve yan aktörleri var. Pierre Cornu diye bir savcı var, resmi ifadeleri var. Cornu, 'Türkiye'de beni Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı karşıladı. Fenerbahçe'nin şike yapmama ihtimalini sordum.' diyor. 'Yüzde 1 bile yok' diyorlar."

"12 MAYIS'TA YAŞANANLARA TANIK OLDUM"

Ali Koç, Galatasaray'ın Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda şampiyonluğunu ilan ettiği 12 Mayıs 2012 tarihinde yaşanan olaylara da değindi:

"Bize saldıranların en kuvvetli olduğu dönemde, biz bir sene sonra az kalsın şampiyon oluyorduk. Ne yaptılar ettiler, o süreçte mani oldular. 12 Mayıs'ta daha maç başlamadan stadyuma gelen insanlara gaz sıkıldı. Stadın içi gaz kokuyordu. Ben bizzat sahadaydım, yaşananlara tanık oldum."

"SİZLERE YAZIKLAR OLSUN"

Koç, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti:

"Biz unutmuyoruz, unutamayız da. Unutturmayacağız da. Bu camia, yek vücut olarak, mücadelemizi verecektir. Bugün hala, bu kadar olay yaşandıktan sonra, 7800 yıla yakın cezalar verildikten sonra, hala bunu savunanlara... Fenerbahçe'nin şike yaptığını iddia edenlere mesajım var. Siz ne derseniz deyin, ne kadar bağırsanız da, burada bir gerçek var. Fenerbahçe'ye ağır bir kumpas kurulmuştur. Sizlere yazıklar olsun. Bu kupa, şampiyonluk olayından öte bir olay."

"ARTIK KARARLARINI VERSİNLER"

54 yaşındaki başkan, sarı-lacivertli kulübün rakiplerine isim vermeden seslendi:

"UEFA'nın hangi belgelerle, hangi süreç içinde, hangi kararları almaya gitmek zorunda kaldığı unutulmasın. Fenerbahçe'nin kupası müzesindedir, o arkadaşlar da gelip kupayı ziyaret edebilirler. Artık kararlarını versinler, FETÖ'nün mü yanındasınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin mi yanındasınız? Öyle tweet atmayla olmaz. Artık bunu hazmedeceksiniz, kabul edeceksiniz. Bunun başka yolu yok."

"KURŞUNLANMA, UNUTULACAK BİR OLAY DEĞİL"

Ali Koç, Fenerbahçe takım otobüsünün 4 Mayıs 2015'te uğradığı silahlı saldırıya da değindi:

"Kurşunlanma olayı, Türk spor tarihinin değil, dünya spor tarihinin en büyük faciasıdır. Bu işin faillerinin ortaya çıkmaması hepimizin ayıbıdır. Bu örgütün bir şekilde o olayda da parmağı vardır. Olayı aydınlatmak çok da zor değildi. Bu unutulacak bir olay değil. Ben inanıyorum, bizim bu inadımız gerçekleri ortaya çıkaracaktır."