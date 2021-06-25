Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor

25 Haziran 2021 Cuma, 18:37

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç, sözlerine, "Bu sıcakta buraya kadar sabrettiniz, sağ olun. Size karşılaştırma yapmak için... Bugün 2631 kongre üyemiz giriş yaptı. 2018'deki seçimlerimizde korakor rekabet vardı." diyerek başladı.

Koç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli boksör ile ilgili "Güzel bir haberle başlayalım. Bayram Malkan boksta olimpiyat kotasını aldı, rakamımız 19'e çıktı. 25 diyorlar, 22'ye razıyız. Zaten rekor kırdık." dedi.

Kulüpten ihraç edilen üyelerin ikinci bir şansı hak ettiğini belirten Koç, "Aldığım terbiyeye göre hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. İki kongre üyemizle yollarımızı ayırdık, ihraç kararı verildi. İhraç edilen üyeleri yeniden kazandırmak istiyoruz. Hayatta herkes ikinci şansı hak eder, ben böyle bir affedilme konusuna karşı değilim. Üç sene evvel, burada bir seçim yapıldı ve sizlerin sayesinde kazandık. Demokrasi şöleni açısından çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük beklentileriniz ve inancınız vardı. Bizim de hedeflerimiz ve planlarımız vardı. Üç senede kalbimizin karşılığını ne yazık ki futbolda alamadık. Diğer branşlara girmeyeceğim." açıklamalarını yaptı.

"YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

"Bugüne dek hiçbir şey vadetmedim. Bu sefer sizi mahcup etmeyeceğim. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Üç senede yaşanan tecrübeler, bize çok şey öğretti. Her zamankinden daha motive ve inançlıyız. Vizyonlar doğruydu ama uygulamada istediğimizi yakalayamadık. Şampiyonluk geldikçe nasıl başarılı olunduğunu göstereceğiz. Bugün de söylendi, 'Çok yumuşaksınız, masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz' dendi. Haklı olabilirsiniz, ama Sivas maçında şampiyon olsaydık size 'Doğruları savunarak şampiyon olunuyormuş' diyecektik. Şampiyonluğun, başarının sadece sahada geldiği günleri göreceğiz. Değişim başlamıştır. Belli başlı kulüpler ortalıkta cirit atmakta eskisi kadar kuvvetli değiller, ben bunu görüyorum. Gidecek çok yolumuz var. Doğruları savunmaya devam edeceğiz."

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bu sene iki puanla şampiyonluğu verdik. Şampiyon olsaydık, önümüze bakarken karamsarlıkla karşı karşıya olmayacaktık. Doğru yoldayız. Şimdi, ekilen tohumların meyvelerini toplama zamanı. Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız. Allah'ın izniyle olacağız. 'İç etkenler' diyerek neyi kastettiğimi biliyorsunuz."

"ÇIKIN KARŞIMIZA DİYORUZ, ÇIKMIYORLAR"

"Ben ve arkadaşlarım, sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Hiçbir zaman, 'eski başkan' lafını kullanmadım. 3 Temmuz ile ilgili istişare etmeyi tercih ediyorduk. Fethi Pekin ve avukatlarımız, bunu bir yere kadar yapabildiler. Karşı taraf, ilişkiyi devam ettirmedi. Şekip Mosturoğlu ile görüşebildiler.

'Çıkın karşımıza' diyoruz, çıkmıyorlar. Fenerbahçe'de paralel yönetim kurulU var. 'Yıpratalım, yıpratalım, bir sene sonra kongreye gideriz' dediler. Bu arkadaşlar biz geldiğimizden beri federasyonları ziyaret ediyorlar. Çok sevdikleri federasyon başkanları ile görüştükleri zaman Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebini iletiyorlar mı? Hakkımız yendiğinde tepki veriyorlar mı? Yoksa 'İyi yapıyorsun' mu diyorlar? Ne yapıyorlar, merak ediyorum. Ali Koç nefreti, Fenerbahçe sevginizi nasıl engelleyebiliyor? Bu nasıl bir anlayıştır?"