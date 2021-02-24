Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bazı futbolcuların gösterdiği performanstan son derece rahatsız

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

Göztepe’ye karşı alınan şok yenilgiyle lider G.Saray’ın 3 puan gerisine düşen F.Bahçe’de kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç ile futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Ülker Stadyumu’nda acil durum zirvesi yaparak teknik direktör Erol Bulut’u masaya yatırmışlar. Koç, konuşmasında “20 futbolcu aldık. Kimsede olmayan kadroyu kurduk, hocaya verdik. Mart ayına geldik ama rakip kaleye bile gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne” diyerek serzenişte bulunmuş. Başkan Koç bazı futbolcuların performansından son derece rahatsız. Eğer Trabzon’dan da kötü bir skorla dönülürse radikal kararlar kaçınılmaz olacak.

THİAM’DAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

F.Bahçe’nin Senegalli forveti Mame Thiam, ‘’Umuyorum sezon sonunda taraftarı mutlu edecek bir şampiyonluk yaşarız’’ dedi. Thiam, oynadığı her pozisyonda en iyisini göstermek istediğini belirtti. Senegalli futbolcu, pandemiden dolayı tarafların yanlarında olamadığını ama sezon sonunda onları mutlu edecek bir şampiyon yaşayacaklarını da söyledi. Başarılı oyuncu, Diyarbakır’da bir ilkokulun yenilenmesine yardım ettiği konusuna değinirken, kendisinin de zor bir hayat geçirdiğini ifade etti.

İRFAN CAN SAKATLIĞI ATLATTI

Ara transfer döneminde F.Bahçe’ye transfer olan İrfan Kahveci, Başakşehir forması giyerken 21. haftada Rize maçında sakatlanmış, sol arka adalesinde yırtık tespit edilmişti. Sağlık ekibinin yoğun çabası ile sakatlığını atlatan İrfan Can için son kararı Erol Bulut verecek.

SOUZA: F.BAHÇE VE G.SARAY BENİ İSTEDİ

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, F.Bahçe ve G.Saray’ın da kendisine teklif yaptığını belirtirken Beşiktaş’ı tercih etme sebebini açıkladı. Josef, “Beşiktaş’a geldiğim dönemde G.Saray ve F.Bahçe de benimle ilgilendi. Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarın sevgisini, saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. Hocamız herkese şans veriyor, bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

‘EN İYİ FUTBOLU BİZ OYNUYORUZ’

“Türkiye’de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor” diyen yıldız oyuncu, “Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Her zaman çok transfer yapmak kalite getirmez. Elimizde az ama öz seçenek var. Joker de Souza için taraftara teşekkürler. Joker ben değilim Necip. Çünkü tüm pozisyonlarda oynuyor. Futbol saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir” ifadelerini kullandı. Haftayı bay geçmenin takıma iyi geldiğini söyleyen Josef, “Düzeltmemiz gereken konuları düzeltiyoruz, daha fazla çalışma imkanımız oldu. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu. Yüksek performans sergileyip, yoğur tempoda maçlar oynadık. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık” dedi.



