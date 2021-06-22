Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu

22 Haziran 2021 Salı, 20:58

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, konuk olduğu bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"BİR SEZONU DAHA SEYİRCİSİZ GEÇİREMEYİZ"

"Sağlığımız iyi. Covid'i atlattık. Nisan ayında Covid-19 olmuştum, atlattım. Pandemi sürecinde geçen yaz da umut verici durumdaydık. Ancak konfor alanları genişledi ve önlemleri daha az ciddiye aldık. İnşallah bu yaz döneminde bunu yaşamayız. Henüz daha aşı olamadım. Yakın zamanda Covid oldum çünkü. Herkesi aşı olmaya ve rehavete kapılmamaya rica ediyorum. Bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz. Böyle bir lüksümüz yok."

"İLK YILDAKİ KÖKLÜ DEĞİŞİM YANLIŞ TERCİHLERDEN BİRİYDİ"

"Bizi sıkıntıya sokan ve zaman kaybına uğratan ilk yılımızda hiç beklemediğimiz gelişmelerle karşılaşmak oldu. Yaptığım en yanlış tercihlerden biri futbol anlamında köklü değişim. Belki ilk sene yapmamak lazımdı. Arkadan gelen sonuçlar bütün enerjimizi ne yazık ki günlük olayalra odaklamak zorunda kaldı."

"DİĞER KULÜPLERİN YÖNETİMLERİ BU KADAR KONUŞULMAZ"

"Diğer kulüplerin hiçbirinin yönetimleri konuşulmaz. Hep sorgulanan, hep tartışılan, hep eleştirilen bizim taraf olmuştur."

"KADIN FUTBOL TAKIMINDA BİZİ BEKLEYEN BİR KARAR VAR"

"Beşiktaş Kadın futbol takımını tebrik ediyorum. Çok güzel bir sistem kurdular. Çok güzel sponsorlukla götürdüler. Sponsorluklara uygun bir alan. Kadınlara hitap eden markalar var. Yönetilebilir bütçeler. Kadın futbolda bizi bekleyen bir karar var. O karar, birinci ligde bir takımla mı iş birliği yapıp oradan başlamak, yoksa Beşiktaş'ın yaptığı gibi 3. ligden başlayıp adım adım adım gitmek mi?"

"HİÇBİR KULÜPLE SIKINTIMIZ YOK"

"Bizim hiçbir kulüple sıkıntımız yok. Geçmişteki etkenlerden kulüplerin kafa kafaya gelmesine rağmen Trabzonspor'la da iyi ilişkilerimiz var. Bizim dostluk elimiz her zaman bakidir."

"YABANCI KURALI TEK BAŞINA BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

"Altyapıda hoca yok, tesis yok, sabır yok. Yabancı kuralıyla tek başına hiçbir şey değiştirmez. Kriter getirin. Son durak kontratlar yapmayalım. Bizde şöyle bir yanlış var. Biz de yaptık. Bonservis vermeyelim ama oyuncuya 2.5 milyon euro verip yollayamıyorsun. Tesis, hoca, teşvik, yabancı transferde kriterler getirirseniz tamam. Biz Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir akademi kurmak istiyoruz."

"AZİZ YILDIRIM ADAY OLSA BİLE BEN YİNE ADAY OLURUM"

"Genel kurulumuz ve kongremiz bize bu görevi layık görürse başkanlığı sürdürürüz. Fenerbahçe üzerinde enteresan bir algı, manipülasyon kurgusu var. Bazen “biz neyle uğraşıyoruz” diye ister istemeden sorguluyorsun. Şunu söylemek istiyorum, ilk üç sene atılan tohumların meyvelerini toplama dönemiydi. Bunu pek çok alanda da yaptık. Bizi sıkıntıya uğratan 1. sezonumuzda hiç beklemediğimiz sıkıntılarla karşılaşmaktı. Biz o zaman şampiyonluk vadetmedik. Yaptığımız en büyük tercihlerden birisi futbol anlamında köklü değişikliklere gitmek oldu. Bunu belki de ilk senede yapmamalıydık. Güçlü aday güçsüz aday yorumu yapmayacağım. Kim çıkarsa çıksın benim adaylığımı değiştiremez. Buna Aziz Yıldırım da dahil. O aday olsa bile ben yine aday olurum."

"3 TEMMUZ KARARLARI ÇOK GEÇ ÇIKTI"

"3 Temmuz 2021 10. yılı. Çok şükür bu kararlar çıktı. Bence çok geç çıktı. Daha hızlı çıkabilirdi. 3 Temmuz sabahı nasıl bir güne uyandık? 5 branşta şampiyon olmuş, sportif ve finansal açıdan rakiplerinin fersah fersah önünde, 1 sene daha böyle gitsek ara kapanmayacak kadar öndeyken bir sabaha uyandık. 3 Temmuz'da birlikte mücadele ettiğim insanlar önceki seçim döneminde bana Fetöcü imasında bulundular. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bana bunu söyleyen her türlü yalanı söyler."

"DEVRALDIĞIMIZ DÖNEMDE UEFA'NIN RAPORUNDA AVRUPA'NIN FİNANSAL AÇIDAN EN KÖTÜ TAKIMI FENERBAHÇE'YDİ"

"Devraldığımız dönem bu. 16 Ocak 2020 tarihi UEFA'nın tablosu. Bu tablo ne diyor biliyor musunuz? Avrupa'nın finansal açıdan en kötü takımı Fenerbahçe diyor. 2018 sonu itibariyle hazırlanan ve 2020'de yayınlanan rapordur bu. 2018 net borçluluğu gösteriyor. Fenerbahçe 334 milyon euro 6. en borçlu kulüp. Daha da önemlisi, sadece bir kulüp var diyor Avrupa'da. Net borcu, varlıkların üstünde. Bizim borcumuz, varlığımızın 1.2 misli. O dönem Avrupa'da böyle hiçbir kulüp yok."

"O 7 HAFTADAKİ HAKEM HATALARINA BAKIN..."

"İlk senemizde facia bir sene geçirdik. Sonra derslerimizi alabildiğimiz kadar aldık. 2. sezonda, 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıyken 7 haftada 8 puan kaybettik. O 7 haftadaki hakem hatalarına bakın. Başarısızlığı sadece dış etkene bağlamıyorum ama önemi var."

EDIN DZEKO AÇIKLAMASI

"Dzeko diye bir oyuncu var, adamın biri çıkıp Fenerbahçe aldı dedi. O adamı iyi takip edin, kimlerle nasıl irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız. Sonra 'Ali Koç'un seçim hediyesi' dendi. Dün de menajeri çıktı, yalanladı. Amaç beklenti yaratmak, olmazsa beceremediler."

"SEÇİM SONRASI YENİ HOCAYI AÇIKLAYACAĞIZ"

"Seçildiğimiz takdirde yeni hocayı seçim sonrası açıklayacağız. Favre ile görüşmedik. Dalic çok büyük arzumdu. Fenerbahçe taraftarı algılara kanmayın. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Biz Sergen hoca ile ilginmedik. Ciğeri beş para etmez, bu algıları yaratan kendilerini gazeteci zanneden herkesin mücadele etmesi lazım. Oyuncuları da, hocaları da etkiliyorlar."

"LUCIEN FAVRE BURAYA UYGUN DEĞİLDİ"

"Lucien Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi."

"AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'YE HİZMET ETMİŞTİR"

"Fenerbahçe'ye 20 saniye başkanlık yapmış biri, her zaman konuşmalı. FB TV de Aziz Yıldırım'ın açıklaması için orada olacak. Ben çok konuşmaya çalıştım. Benim ona olan saygım kesinlikle değişmez. Aziz Yıldırım buraya 20 sene hizmet etmiştir."



