Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e jet yanıt: Maçı kim kime vermiş?

23 Aralık 2020 Çarşamba, 22:38

Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar sebebiyle çok eleştirildiği maçın ardından konuşan Ali Koç, "Biz de performanstan memnun değiliz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koç, "Kazandık. Çok ihtiyacımız vardı. Son haftalarda taraftarlarımızı üzmekten daha çok endişelendirdik. 14 gün araya gidiyoruz. Bu galibiyet önemliydi. Oyuncuların reaksiyon vermesi de çok önemliydi. Bu maçın ilk 20-25 dakikası var. Sonra Fenerbahçe'nin beraberliği sağlayıp üstün oynadığı dönem var" dedi.

"HAKEM HATALARI VE KÖTÜ FUTBOL OLDU"

Oyuncuların reaksiyonuna dikkat çeken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Çocukların birbirlerine inanmaları, takım oyunu göstermeleri çok önemliydi. Hepsi gayet iyi, yıldız olan ve yıldız olacak oyuncular. İlk 7 haftada sahaya yansıttık iyi oyunu ama sonrasında bizim de anlamadığımız bir şekilde şans, hakem hataları ve kötü futbol oldu" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin kaybedince yerden yere vurulduğunu söyleyen Ali Koç, "Taraftarlarımızı üzdük ama daha 26 hafta var. Bizim camiamızda biraz işler kötüye gitsin, bazı malum kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar camianın insanları, önde gelenleri. Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. Samimi, inandığımız, yüreği kalbi Fenerbahçe ile tutuşan insanlarımız bundan etkileniyorlar. Başka camialar maç kaybettiği zaman daha çok hakem konuşuluyor bunlar yaşanmıyor. Kırılgan bir camiayız ve bunun bazı haklı sebepleri var" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara seslenen Ali Koç, "Taraftarlarımıza sesleniyorum; iyi günde de kötü günde de destek olmalısınız. Bu sen daha önemli. Bana istediğiniz kadar vurun. Birine kızacaksanız bana kızın. Ama hocamıza ve oyuncularımıza sahip çıkın. Benim için önemli olan tüm branşlardaki sporcularımız" dedi.

"BUGÜN THİAM'A YAPILAN BİR HAREKET VAR"

Hakemlerden memnun olmadıklarını söyleyen Ali Koç, "Hakem şansımız da yanımızda olmuyordu. Bugün hakem ile ilgili konuşuluyor. Genelde hakemlerle ilgili çok konuşuluyor. Biz de performanstan memnun değiliz. Enteresan penaltılar verildi geçen hafta. Bugün Thiam'a yapılan bir hareket var. En azından VAR'a gidilebilirdi. Gaziantep maçında Pelkas'ın attığı goldü. Tüm takımlar hakem performansından yakınıyorsa bu işte bir problem var. TFF'ye gelin beraber oturalım, bu işin paydaşıyız diye mektup yazdık" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 'Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye verdi' yorumuna yanıt veren Koç, "Hakem maçı Başakşehir'den alıp Fenerbahçe'ye nasıl vermiş? Rıdvan Dilmen'e bir soralım. Hakem performasında genel bir sıkıntı var. Başakşehir ilk yarıda maçı koparabilirdi. Sonra sazı biz elimize aldık. Şöyle bir şey duydum: Faulü yapan Rafael değil Skrtel. izlemedim ama böyle olduysa bir hata vardır" dedi.

VAR kullanımının daha etkin olması gerektiğini söyleyen Koç, "Bana göre Fenerbahçe bugün bileğinin hakkıyla kazandı. İnşallah kulüpler, federasyon, medya el ele verip hakem sorununu çözebiliriz. Tamamen çözemeyiz içinde insan var elbette ama minimize ederiz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanamıyoruz. VAR kullanımı çok daha etkin yapılabilir" ifadelerini kullandı.