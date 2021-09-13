Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic: Hedefimiz her kulvarda final

13 Eylül 2021 Pazartesi, 12:54

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2021-22 sezonu öncesinde medya günü Metro Enerji Spor Salonu'nda düzenlendi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, kaptan Melih Mahmutoğlu ile Jan Vesely ve Achille Polonara düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendilerini uzun ve zorlu bir sezon beklediğini dile getiren Aleksandar Djordjevic, "Bu formanın önemini biliyoruz. Görevimiz takımı en iyi duruma getirmek ve bütün kupaları kazanmak. Beklentilerin farkındayız. Takımda inanılmaz bir yardımlaşma var. Çok iyi oyunculara sahibiz. Kulübün bizimle gurur duymasını istiyoruz. Hedefimiz her kulvarda final olmalı" dedi.

Djordjevic, transferler ile ilgili yöneltilen soruya, "Profesyonel olmak zorundayız. Transferlere ben karar vermedim ama bana sunulanı en iyi şekilde değerlendirmem gerekiyor. Oyunculara güveniyoruz. Onlara öz güven aşılamamız gerekiyor. Yaptıkları işten keyfi almalarını çok istiyoruz. Her zaman mütevazı olup sıkı çalışmalarını istiyoruz. Takım kimyası oluşturmak uzun bir süreçtir. Hiçbir zaman bitmez. Topu paylaşan ve pas vermeyi seven oyuncular isterim. Bizim takımda bunu görüyorum. Bu şekilde devam etmeyi diliyorum. Şehmus'u da tanıyorum, izledim. Oyun şeklini çok beğeniyorum. Çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Oyun kuruculuğunun gelişmesini istiyorum. Kulübün bize sunduğu her şeyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Bütün çalıştırdığım takımlarda oyuncuları geliştirdim. Burada da bunu yapmak istiyorum" diye konuştu.

İspanya ekibi Baskonia'dan sarı-lacivertli ekibe dahil edilen Achille Polonara, "Çok heyecanlıyım. İnanılmaz mesajlar aldım. Burada olmak rüya gibi. Çok çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız oldu. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz. Gelişerek daha iyi olacağız. Takımın başarılı olması için her şeyimi vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Yeni bir takımız. Sağlıklı, başarılı ve güzel bir sezon olmasını diliyorum. Ayrı bir heyecan var, taraftarımıza kavuştuk. Sezona en hazır ve iyi şekilde başlamayı diliyoruz. Hocamızın istediklerini öğreniyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur" dedi.