Fenerbahçe Beko, CSKA karşısında durumu eşitlemek istiyor

23 Nisan 2021 Cuma, 15:05

Turkish Airlines EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam Türkiye saati ile 20:00'de Rus temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Megasport Arena'da oynanacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak olan maçın hakemleri İspanya'dan Miguel Angel Perez, Slovenya'dan Milan Nedovic ve Sırbistan'dan Uros Nikolic.

Başantrenör Igor Kokoskov ile beş oyuncusunu Covid-19 nedeniyle İstanbul'da bırakan, ayak bileğinden sakatlanan Çek yıldızı Jan Vesely'den yararlanamayan sarı-lacivertlilerde hedef, tüm eksiklere rağmen kazanıp seriyi 1-1'e getirerek Moskova'dan ayrılmak. Fenerbahçe'nin son periyoda kadar başa baş götürdüğü ilk maçın galibi, 92-76'lık skorla CSKA Moskova olmuştu.

"SEZON İÇERİSİNDE DE AYAĞA KALKMIŞTIK"

Fenerbahçe'de bu akşam takımın başında sahaya çıkacak olan yardımcı antrenör Erdem Can, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“İki takım arasında çok zorlu bir mücadele daha yaşanacak. Biz ilk maçta olduğu gibi mücadelenin başından sonuna kadar savaşacak ve en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız.”



Genç oyuncu Kenan Sipahi ise, önceden olduğu gibi zorlukların üstesinden gelmek istediklerine vurgu yaptı:

"Play-off turunda her maçın hikayesi farklı oluyor. Maç maç gitmek, her mücadele öncesinde en iyi şekilde hazırlanıp konsantre olabilmek çok önemli. Takım olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama biz, sezon içerisinde de çok zor anlardan sonra ayağa kalkıp hedefimize tutunmayı başarmıştık. Organizasyonumuz ve taraftarlarımız için en iyi mücadeleyi ortaya koyacak ve ikinci maçı kazanmaya çalışacağız."

