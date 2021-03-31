Fenerbahçe Beko Euroleague'de Play Off'lara kaldı
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 68-77'lik skorla mağlup ederek Play-Off'u garantiledi.
THY Euroleague'in 32'nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i 68-77'lik skorla mağlup ederek Play-Off'u garantiledi.
Mücadelenin ilk yarısını 34-35 önde tamamlayan sarı lacivertli takım maçı da 68-77'lik skorla kazandı ve adını Play-Off'lara yazdırdı. Anadolu Efes'in ardından Fenerbahçe Beko da Play-Off'lara kaldı.
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