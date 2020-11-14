Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u tek sayı farkla geçti

Süper Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u deplasmanda 82-81 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Türk Telekom deplasmanından 82-81’lik skorla galip ayrıldı.

İHA
14 Kasım 2020 Cumartesi, 19:43
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u tek sayı farkla geçti
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ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u deplasmanda 82-81 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Türk Telekom deplasmanından 82-81’lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip böylece ligdeki namağlup unvanını korudu.
Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal xx, Can Mavisu xx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül x 5, Dekker xx 20, Mcintyre xx 16, Wiltjer xx 18, Eric xx 11, Johnson x 5, Gani Erdi Gülaslan x, Can Korkmaz x 2, Samet Geyik x 2, Göktuğ Baş x 2
Fenerbahçe Beko: Brown xx 16, Pierre xx 11, Barthel x 5, Vesely x 4, Ali Muhammed x 10, Melih Mahmutoğlu x 1, Tarık Biberoviç x, Kenan Sipahi x 10, Eddie xx 14, Ahmet Duverioğlu xx 11
1. Periyot: 21-15 (Türk Telekom lehine)
Devre: 43-36 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 60-62 (Fenerbahçe lehine)
Diskalifiye: dk. 23.37 Vesely (Fenerbahçe Beko)
5 Faulle çıkan: dk. 31.39 Samet Geyik (Türk Telekom)


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