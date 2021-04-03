Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve De Colo açıklaması
Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Çek pivot Jan Vesely'nin sol ayak bileğinde lezyon tespit edildi. Fransız guard Nando De Colo'nun da diz travması nedeniyle tedavisine başlandığı bildirildi.
Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de dün akşam Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Çek pivot Jan Vesely'nin sol ayak bileğinde lezyon tespit edildi. Fransız guard Nando De Colo'nun da diz travması nedeniyle tedavisine başlandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli takımın doktoru Ahmet Kulduk'un iki yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklaması şöyle:
"Oyuncumuz Jan Vesely’nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely’nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.
Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo’nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."
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