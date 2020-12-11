Fenerbahçe Berlin'de fark yedi
THY Euroleague: ALBA Berlin: 89 - Fenerbahçe: 63
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin’e 89-63’lük skorla mağlup oldu.
Salon: Mercedes-Benz Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Saso Petek xx, Seffi Shemmesh xx
ALBA Berlin: Lo xx 10, Siva xxx 11, Giffey xxx 13, Delow x 2, Mattisseck xx 8, Schneider x 3, Nikic xxx 10, Olinde xx 7, Thiemann xxx 10, Granger xx 8, Sikma xx 7
Başantrenör: Aito Garca Reneses
Fenerbahçe: Hamilton x 2, Brown x 4, Westermann x 6, Melih x, Tarık Biberovic xx 13, Nando de Colo x 2, Pierre x 4, Barthel x 9, Vesely x 6, Eddie x 8, Ali Muhammed x 3, Ulanovas x 6
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 23-16 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 44-27 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 70-41 (ALBA Berlin lehine)
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem