Fenerbahçe: EuroLeague'in iptal kararını saygıyla karşılıyoruz

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:39

Fenerbahçe Kulübü'nden, koronavirüs salgını nedeniyle THY EuroLeague'de sezonun iptal edilmesi üzerine yapılan açıklamada, "Tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, EuroLeague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılamıştır" ifadeleri kullanıldı.

THY EuroLeague'de ülkemizi temsil eden sarı-lacivertliler; organizasyon yönetimi ve kulüplerin bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda sezonun iptaline karar vermesinin ardından açıklamada bulundu. Fenerbahçe Beko'nun 28 hafta sonunda 8'inci sırada yer aldığı EuroLeague'de sezonun iptal edilmesiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ING Basketbol Süper Ligi’nin durdurulduğunun açıklanmasının ardından, bugün EuroLeague yönetimince aynı karar Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonu için alınmıştır.

EuroLeague tarafından yapılan bu açıklamayla birlikte, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız için 2019-20 sezonu sona ermiştir.

Takımımız, bu sezona istediği girişi yapamasa da sakatlık sorunları bulunan oyuncularımızın da kadroya dahil olmasıyla, özellikle yeni yılla birlikte performansını arttırmış ve bunun karşılığını şubat ayında Ankara’da düzenlenen Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak almıştır.

EuroLeague’de de formunu arttırarak yoluna devam eden ekibimiz, ilk hedefi olan Play-off yolunda avantajlı bir konum yakalamış ve başarılı olmayı alışkanlık edindiği nisan ayı ve sonrası için iddiasını en güçlü şekilde korumuştur.

Ne yazık ki ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu süreç, basketbol sezonunun tüm yarışmalarda sona ermesine ve takımımızın tüm kulvarlardaki yürüyüşünün yarıda kalmasına yol açmıştır.

Yine de bir kez daha belirtmek isteriz ki; tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, EuroLeague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılamıştır.

2019-20 sezonunda ortaya koyduğu mücadele için takımımızı kutluyor, Türkiye’nin ve Avrupa’nın her noktasında ekibimizin yanında olan büyük taraftarımıza ve takımımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Erkek Basketbolda Avrupa’nın zirvesinin değişilmez isimlerinden biri haline gelen takımımızın, yeni sezon planlaması için çalışmalara ivedilikle başlayacak;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2020-21 sezonunda da tüm kupalar için mücadelesine en güçlü şekilde devam edecektir."