Fenerbahçe Galatasaray'da uzun yıllar oynayan ünlü golcüyle 3 yıllığına anlaştı
Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Sinan Gümüş Fenerbahçe'ye imza atacak.
Fenerbahçe alternatif golcüsünü Antalya'da buldu. Yıllarca Galatasaray forması giyen ardından İtalya'ya gidip geçen sezon Antalyaspor'a kiralanan Sinan gümüş'ün Fenerbahçe ile anlaştığı ortaya çıktı.
Tatilde olan Sinan hafta sonu İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Genoa takımı Sinan için bonservis istemiyor.
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