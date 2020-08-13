Fenerbahçe Galatasaray'da uzun yıllar oynayan ünlü golcüyle 3 yıllığına anlaştı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 15:44

Fenerbahçe alternatif golcüsünü Antalya'da buldu. Yıllarca Galatasaray forması giyen ardından İtalya'ya gidip geçen sezon Antalyaspor'a kiralanan Sinan gümüş'ün Fenerbahçe ile anlaştığı ortaya çıktı.

Tatilde olan Sinan hafta sonu İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Genoa takımı Sinan için bonservis istemiyor.