Fenerbahçe-Hatayspor soluk soluğa

2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 20:10
Fenerbahçe-Hatayspor soluk soluğa
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2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaştı.

İlk dakikalarda iki ekip de kontrollü oynadı.

STAT: Şükrü Saracoğlu Ülker

HAKEM: Ümit Öztürk

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Tolga, Ozan, Ferdi, Thiam, Fenerbahçe

HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Sacky, Selim, Gökhan, Riberio, Diouf


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