Fenerbahçe-Hatayspor soluk soluğa
2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaştı.
2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaştı.
İlk dakikalarda iki ekip de kontrollü oynadı.
STAT: Şükrü Saracoğlu Ülker
HAKEM: Ümit Öztürk
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Tolga, Ozan, Ferdi, Thiam, Fenerbahçe
HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Sacky, Selim, Gökhan, Riberio, Diouf
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