Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı

20 Kasım 2020 Cuma, 12:18

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

