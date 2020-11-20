Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı

Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 12:18
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.


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