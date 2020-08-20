Fenerbahçe iç piyasayı alt üst etti!

20 Ağustos 2020 Perşembe, 13:19

Transferin flaş takımı Fenerbahçe, Türkiye piyasasındaki futbolcuları toplamadaki başarısıyla göz doldurdu. 6 transferi kesinleşen sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı tüm sporcular Süper Lig’de bir takımın formasını giyiniyordu. Fenerbahçe’ye transferi kesinleşen futbolculardan Gökhan Gönül ve Caner Erkin Beşiktaş, Novak ve Jose Sosa Trabzonspor, Mert Hakan Yandaş Sivasspor’ ve Sinan Gümüş Antalyaspor takımlarında top koşturuyordu. Henüz Türkiye dışından transfer yapmayan Fenerbahçe için konuşulan bir başka isim ise Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme.