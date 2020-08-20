Fenerbahçe iç piyasayı alt üst etti!
6 transferi kesinleşen sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı tüm sporcular Süper Lig’de bir takımın formasını giyiniyordu
Transferin flaş takımı Fenerbahçe, Türkiye piyasasındaki futbolcuları toplamadaki başarısıyla göz doldurdu. 6 transferi kesinleşen sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı tüm sporcular Süper Lig’de bir takımın formasını giyiniyordu. Fenerbahçe’ye transferi kesinleşen futbolculardan Gökhan Gönül ve Caner Erkin Beşiktaş, Novak ve Jose Sosa Trabzonspor, Mert Hakan Yandaş Sivasspor’ ve Sinan Gümüş Antalyaspor takımlarında top koşturuyordu. Henüz Türkiye dışından transfer yapmayan Fenerbahçe için konuşulan bir başka isim ise Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme.
Video Haberler
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum