Fenerbahçe kadın basketbol takımından iyi haber!
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasından: "Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre, A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibarıyla A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir."
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 6 oyuncudan 4'ünün sonucunun negatife döndüğü, 2'sinin tedavisine ise devam edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadın basketbol takımında Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncuların durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce A takımımızdan 6 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre, A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibarıyla A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır."
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