Fenerbahçe Kadınlar EuroLeague'de Galatasaray'ı eledi

19 Mart 2021 Cuma, 20:16

Kadınlar EuroLeague Çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, rövanşı 71-61 kaybetmesine rağmen Final-Four'a çıktı.

Fenerbahçe Öznur Kablo final yolunda ise UMMC Ekaterinburg-Dynamo Kursk eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final Four, 16-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 4'lü finalin nerede oynanacağı ise henüz kesinleşmedi.



