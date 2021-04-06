Fenerbahçe kalecisi Altay'dan kritik kurtarış açıklaması
Denizli maçında kritik bir kurtarış yapan kaleci Altay, "Benim için en zor maçlar bana top gelmeyen maçlar" dedi.
Zirveyi ilgileniren maçta Denizlispor’u sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe’de başarılı file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından konuştu. Altay çok top gelmeyen Denizli maçında çok kritik 2 kurtarış yaptı. Sezon boyunca birçok maçta takımına yaptığı kurtarışlarla büyük bir katkı sağlayan milli futbolcunun sözleri şöyle;
“Camia için, taraftar için çok önemliydi. 9 puanlık bir maçtı. Malatya maçımız var şimdi, konsantre olacağız. Önümüzdeki haftalarda da en iyi şekilde Fenerbahçemizi temsil edeceğiz. İyice o formayı terleteceğiz, iyice terleteceğiz ki her şeyi yapabildik diyelim. Ne olursa olsun kötü mücadele diye bir şey olamaz. Benim için en zor maçlar bana top gelmeyen maçlar. Böyle maçlarda gelmiyor gelmiyor öyle zor toplar geliyor ki… Ya bize çarpıyor ya da başka bir şey oluyor. Ben de maçta kendimi hazır tutmaya, sıcak tutmaya çalışıyorum.”
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