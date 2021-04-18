Fenerbahçe kalecisi Altay'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

18 Nisan 2021 Pazar, 09:05

Fenerbahçe kalesinde yaptığı başarılı kurtarışlarla takımının şampiyonluk mücadelesi yapmasında büyük katkısı bulunan Altay Bayındır, yaşadığı şanssızlık sonucu bileğini kırmıştı. Sezonu kapattığı zöylenen kaleci, ligin son haftalarına yetişebilir..

Fenerbahçe'den yapılan yapılan açıklamada, ''Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir'' denildi.

İlk gelen haberlere göre bileğinden ameliyat edilecek başarılı kalecinin sezonu kapattığı bildirilmişti. Ancak Altay Bayındır beklenenden önce sahalara dönebilir. Ameliyat sonrası özel bir tedavi uygulanacak olan Altay,4-5 hafta içinde idmanlara başlayıp EURO 2022'ye yetişecek.

Kaynak: Ajansspor



