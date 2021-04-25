Fenerbahçe Kasımpaşa önünde zirve için!
Şampiyon adaylarından Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Şampiyon adaylarından Fenerbahçe, küme düşme hattındaki Kasımpaşa ile Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bileği kırılan kaleci Altay'ın formasını geçen hafta penaltı kurtaran Harun koruyacak. Maç saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak yapacak.
3 EKSİK
Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe 3 puan alarak zirvede puan farklarını korumayı hedefliyor. Sarı lacivertli takımda tedavileri devam eden Diego Perotti, Altay Bayındır ve Sadık Çiftpınar forma giyemeyecek.
Hafta içinde takımla antrenmanlara katılan Gökhan Gönül ve Mesut Özil’in kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı öncesi 9 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş kart görmeleri halinde perşembe günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
TAHMİNİ 11
Fenerbahçe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Harun, Sangare, Atilla, Serdar, Caner, Mert, Pelkas, Ozan, Sosa, İrfan, Valencia
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