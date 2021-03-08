Fenerbahçe Konyaspor sınavında

08 Mart 2021 Pazartesi, 12:16

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus’un düdük çalacağı maçta Aydınus’un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek.



Ligin 28. haftasında hafta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp puanları paylaşan sarı-lacivertli ekip, Konya deplasmanından mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sakat ve cezalıların büyük oranda son bulduğu Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. İlhan Palut'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yükselişe geçen Konyaspor da ise evinde Fenerbahçe’yi geçerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Yeşil-beyazlılar ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Geçen sezon Konya'da oynanan karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe’de, Konyaspor maçı öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor. Belindeki ağrı sebebiyle takımla idmanlara çıkamayan Sadık Çifpınar ve sakatlığı bulunan Perotti, mücadelede görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor karşılaşmasının 61'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil, forma giyemeyecek.

CANER HALA KADRO DIŞI

Disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin de Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

GUSTAVO GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta hazır olmadığı için takıma dahil olamayan Gustavo, yapılan idmanlarda takımla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut'un yedek başlatması beklenen Brezilyalı futbolcunun, Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE 3 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartlı isimlere uyarı yapıldı. Enner Valencia, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bugün de sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo (Osayi), İrfan Can, Valencia, Pelkas, Thiam