Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolcularla yemekte bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yöneticiler, futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Koç ve yöneticiler, 32. haftada Yukatel Denizlispor ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, yardımcıları ve oyuncularla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan barbekü organizasyonunda yemek yedi.
Yemeğe Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.
Ali Koç yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti.
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