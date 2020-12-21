Fenerbahçe Kulübü'nden flaş Emre Belözoğlu yalanlaması geldi
Fenerbahçe, sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun verdiği iddia edilen bir demece dair yalanlama bulundu.
Fenerbahçe, sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun verdiği iddia edilen bir demece dair yalanlama bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak basında yer alan; öğrenildi, bildirildi, ortaya çıktı gibi ucu açık, kaynağı belirsiz ifadelerle kulübümüz ve takımımız hakkında yazılan birçok sözde bilgiyi, prensip gereği yalanlamadık, dikkate almadık.
Yıpratmaya yönelik adımların atıldığını görüyoruz
Ancak geldiğimiz noktada Teknik Direktörümüzü hedef alarak başlayan itibarsızlaştırma ve değersizleştirme girişimlerinin devamında şimdi de Sportif Direktörümüzle ilgili doğru olmayan, yıpratmaya yönelik adımların atıldığını görüyoruz.
“BENİ BİR ALLAH’IN KULU BURADAN GÖNDEREMEZ”
Bunun en son örneği bugün Akşam gazetesinde, Şafak Gözmen imzalı olarak yer alan; Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun söylediği iddia edilen: “Beni Bir Allah’ın Kulu Buradan Gönderemez” başlığı ile servis edilen gerçek dışı haberdir.
Böylesine mesnetsiz bir yalanı gerçekmiş gibi okuyucularına servis eden, antrenmanlarımızı, Fenerbahçe’yi takip eden bir muhabiri dahi olmayan Akşam gazetesinin haber niteliği taşımayan bu içeriğinin dikkate alınmamasını
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