Fenerbahçe' kuvvetleniyor!
Fenerbahçe'de idman, kuvvet ve dayanıklılık parkurunda yapılan çalışmalarla devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı düz koşu ile tamamladı.
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler idmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kampa giren Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık parkurunda yapılan çalışmalarla devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı düz koşu ile tamamladı.
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