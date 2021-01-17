Fenerbahçe, Macar futbolcu Attila Szalai'yi kadrosuna kattı
Sarı-lacivertli kulüp, Macar stoper ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.
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