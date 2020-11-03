Fenerbahçe Opet'in rakibi Uralochka-NTMK, CEV Şampiyonlar Ligi'nden çekildi
Fenerbahçe Opet'in rakibi Uralochka-NTMK, CEV Şampiyonlar Ligi'nden çekildi
Rusya'nın Uralochka-NTMK Kadın Voleybol Takımı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle CEV Şampiyonlar Ligi'nden çekildiğini açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını yüzünden dünya genelinde artan sağlık endişeleri sebebiyle bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmama kararı alındığı duyuruldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün genel direktörü Valentina Ogienko, vaka sayısının her geçen gün arttığını vurgulayarak "Takımımızı bir şekilde korumamız gerek. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağız. Yurt dışına gitmek istemiyoruz. Rusya ligi ve kupasında oynamayı sürdüreceğiz. Kimsenin sağlığını riske atamayız. Oyuncular ve teknik heyet kararı olumlu karşıladı." ifadelerini kullandı.
Uralochka-NTMK, karşılaşmaların 24 Kasım'da başlayacağı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den Fenerbahçe Opet, İtalya'dan A. Carraro Imoco ve Fransa'dan VB Nantes ile B Grubu'nda yer alıyordu.
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